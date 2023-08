Schwere Verletzungen, so meldet die Polizei, hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Hechinger Kreuzung Stettener Straße/Stettener Halde erlitten, genau dort, wo es immer wieder zu Zusammenstößen kommt.

Ein 74-Jähriger war kurz nach 22 Uhr mit seinem Seat auf der Stettener Straße in Richtung Hechinger Straße unterwegs. Als er die Kreuzung mit der Stettener Halde überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigt von links kommenden Kawasaki eines 25-Jährigen. Der Biker stürzte in der Folge zu Boden.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz

Passanten und ein Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Auch die Hechinger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.