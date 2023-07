Am Freitag gegen 15 Uhr fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Alfa Romeo von der Ambrosius-Heim-Straße in Burladingen in Richtung Hauptstraße und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Vermutlich aufgrund Überladung des am Pkw angebrachten Anhängers brach die Anhängerkupplung an seinem Fahrzeug.

Der Hänger rollte unkontrolliert in die Außenbewirtschaftung einer Pizzeria. Dort krachte er in die Fassade des Restaurants.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Personen im Außenbereich, sodass es lediglich zur Beschädigung von Mobiliar sowie der Fassade des Gebäudes kam.