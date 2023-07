Am Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 360 zwischen Onstmettigen und Thanheim, dem sogenannten Stich, verunglückt.

Der 21-Jährige fuhr gegen 17.40 Uhr mit seiner 19-jährigen Sozia auf einer Honda CBR 500 die Stich-Strecke abwärts, verlor im Verlauf einer S-Kurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte.

Hierbei wurden beide verletzt und nach Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.