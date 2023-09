Ein 42-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch (6.9.) gegen 18.15 Uhr von der Otto-Hahn-Straße nach links auf die L 391 in Richtung Bisingen abbiegen. Hierbei übersah er, vermutlich aus Unachtsamkeit, den von links kommenden Biker, der in Richtung Grosselfingen unterwegs war – und Vorfahrt hatte.

Durch die Kollision stürzte der 26-jährige Motorradfahrer mit Harley-Davidson und rutschte mit seiner Maschine links in den Straßengraben. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Auch der Unfallverursacher verletzt sich

Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt.