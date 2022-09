Ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag um kurz vor 22.45 Uhr auf der Ringstraße in Stetten am kalten Markt kam.

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin war in Richtung Meßstetten/Hartweg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Gewanns „Gereute“ von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem größeren Naturstein.

23-Jährige wurde leicht verletzt

Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Da die Beamten im Audi mehrere Flaschen Alkoholika auffanden und eine Alkoholisierung der Fahrerin nicht ausgeschlossen werden konnte, musste sie zur Entnahme zweier Blutproben in ein Klinikum gebracht werden. Die Polizisten beschlagnahmten die Fahrerlaubnis der Frau. Aufgrund des entstandenen Totalschadens musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.