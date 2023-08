Eine Schwerverletze gefordert hat ein Unfall auf der B 32 in Schlatt. Ein 17-Jähriger hatte am Donnerstagabend beim Einfahren in die Ortsdurchfahrt nicht richtig aufgepasst und die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet.

Der junge Mann wollte kurz nach 18 Uhr mit seinem Mofa von einer Grundstückseinfahrt über den Gehweg in die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er einen dort heranfahrenden VW Polo.

Vollbremsung hilft nicht

Dessen 60 Jahre alter Fahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen den Unfall zu vermeiden. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte der Mofafahrer und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Pech für die Beifahrerin

Während der Polo-Fahrer gänzlich unverletzt blieb, hatte seine 64 Jahre alte Beifahrerin großes Pech: Die Frau wurde durch umherfliegende Glassplitter so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei schätzt den Sachschaden am Mofa auf etwa 600 Euro. Am Polo dürfte ein Schaden von gut 6000 Euro entstanden sein. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.