Ein 46 Jahre alter Fiat-Fahrer geriet aus noch unklarer Ursache in Richtung Rulfingen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes. Sowohl der 46-Jährige und die beiden im Fiat befindlichen Kinder als auch der 36-jährige Mercedes-Lenker und dessen Beifahrer wurde bei der Kollision nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt. Vier der Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, eines der beiden Kinder musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik geflogen werden.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 16 Uhr voll gesperrt.

30.000 Euro Schaden

Vor Ort im Einsatz befanden sich neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kräfte der örtlichen Feuerwehr. Bei dem Verkehrsunfall dürfte nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden sein. Um die beiden Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.