Ein 27-Jähriger war am Montag, dem 22.08.22, gegen 18.15 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Bundesstraße von Haigerloch in Richtung Bisingen unterwegs und wollte an der Auffahrt nach links auf die B27 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Seat Arona. Dessen 62 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.