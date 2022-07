An der Ortseinfahrt Hausen stießen am Freitagmittag gegen 15.25 Uhr zwei Autos, ein Chevrolet Aved und ein Fiat Doblo gegeneinander, kamen von der B 32 ab und krachten in Fahrtrichtung Hechingen links die Böschung hinunter. Den Chevrolet bremste ein Baum, der Fiat kam daneben zu stehen. Nach ers...