Zu einem Unfall, in dessen Folge die Killer Steige für gut eine Stunde gesperrt blieb, kam es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr. Die Unfallgegner: Ein VW-Kleinwagen und ein Räumfahrzeug. Nach Darstellung des Mannes, der das Räumfahrzeug von Killer herauf fuhr, kam ihm der VW von Ringingen her entge...