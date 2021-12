Wer baut denn da in der direkten Verlängerung des Fitnessclubs Impuls in der Holger-Crafoord-Straße in Hechingen? Und was entsteht dort? Diese Fragen treiben die Zollernstädter seit Wochen um – hiermit sei die Neugier befriedigt: Das in „Hinter Stöck“ in Bisingen angesiedelte Quadcenter Zo...