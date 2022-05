Ungewiss ist so manches in diesen Tagen. Viele geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, die im Raum Hechinger Unterschlupf gefunden haben, sind entschlossen: „Wir wollen wieder zurück!“ Andere dagegen gehen schon jetzt von einem dauerhaften Aufenthalt in Deutschland aus.

Sprache ...