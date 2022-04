An die 40 Teilnehmer, darunter auch eine seit wenigen Tagen in Burladingen wohnhafte Flüchtlingsfamilie, fanden sich zum Vorbereitungstreffen für die auf Sonntag, 22. Mai, terminierte gemeinsame Veranstaltung ukrainischer Flüchtlinge und örtlicher Unterstützer in der Hechinger Stadthalle „Mus...