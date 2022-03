Über Jahrzehnte gehörte Horst Walz dem Engstlatter Ortschaftsrat an, er war zudem 15 Jahre lang Ortsvorsteher und vertrat die Interessen der Bürger im Gemeinderat und Kreistag. Doch nicht nur in der Kommunalpolitik engagierte sich der Träger der Balinger Bürgermedaille: Der passionierte Musiker war unter anderem Schiedsrichter und Obmann der Schiedsrichtergruppe Balingen.

Geboren ist Horst Walz am 28. Dezember 1934 in Nagold. Aufgewachsen ist er ebenda und in Schramberg. Drei Jahre nachdem er seine Frau Gisela geheiratet hatte, zog das Paar 1959 von Schramberg nach Engstlatt. Von diesem Jahr an bis zum Ruhestand 1994 arbeitete der Mechanikermeister bei Bizerba in Balingen und war dort Abteilungsleiter im Maschinensaal.

Das Ehepaar Walz wurde Eltern von zwei Kindern: Tochter Petra wurde 1965 geboren, Sohn Jürgen 1972.

Mit ganzem Herzen Kommunalpolitiker

Seine Leidenschaft galt der Kommunalpolitik. Die Stadt Balingen würdigte ihn als Balinger mit außerordentlichem Engagement und Bürgersinn, der sich über Jahrzehnte hinweg mit ganzem Herzen in das politische Geschehen vor Ort eingebracht hat. Vor der Eingemeindung war er acht Jahre lang Gemeinderat in Engstlatt, anschließend von 1973 bis 1980 und von 1983 bis 2004 Ortschaftsrat.

Von 1989 bis 2004 übte er das Amt des Ortsvorstehers in seiner Wahlheimat aus. Für die FDP saß er von 1993 bis 2004 im Balinger Gemeinderat, von 2004 bis 2009 gehörte er für die Liberalen dem Kreistag an.

Musikalisch und bei der Feuerwehr aktiv

Zeitlebens war Horst Walz aber auch in Vereinen aktiv. Zunächst spielte er Posaune im Musikverein Schramberg, danach in Balingen und zuletzt bei den Engstlatter Musikern. Sportlich betätigte sich der rührige Vereinsmensch bei den TSG-Jedermännern und unterstützte viele örtliche Vereine als passives Mitglied. Als Feuerwehrmann gehörte er der Engstlatter Wehr an.

Verdienter und erfolgreicher Schiedsrichter

Prägend war Horst Walz’ Wirken in der und für die Schiedsrichtergruppe Zollern-Balingen. Seit 1959 war er als Schiedsrichter tätig, war zwei Jahre lang Ausschussmitglied, ehe er 1968 Obmann der Schiedsrichtergruppe Balingen geworden ist. Dieses Amt bekleidete er bis 1989. Horst Walz leitete Spiele bis zur höchsten Amateurliga und kam als Linienrichter bis zur Regionalliga zum Einsatz. Schiedsrichterbeobachter war er bis zur baden-württembergischen Oberliga.

Er hat alle Ehrungen der Schiedsrichter – 1971 in Bronze, 1976 in Silber und 1981 in Gold – erhalten, war Träger der Ehrenmedaille des Württembergischen Fußballverbands sowie des Ehrenbriefs des Württembergischen Landessportbundes. Seit 1990 war er passives Mitglied der Gruppe.

Horst Walz wurde mit Balinger Bürgermedaille ausgezeichnet

Für alle diese ehrenamtlichen Verdienste wurde er 2005 mit der Bürgermedaille der Stadt Balingen ausgezeichnet.

Einen schweren Schicksalsschlag musste Horst Walz 2021 verkraften, als seine Ehefrau Gisela Walz verstarb. Ende Februar ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben. Um Horst Walz trauern seine Tochter Petra und Sohn Jürgen mit Familien, zu denen die Enkel Bianca, Adrian, Jannik und Joana gehören.

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung ist am Freitag auf dem Engstlatter Friedhof.