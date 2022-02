Wenn der Name Egon Flad fällt, klingelt es bei den allermeisten Menschen in der Region, zumal wenn sie Fußballfans sind. Egon Flad? Bundesligaspieler, kickte für den VfB, die Stuttgarter Kickers, Blau-Weiß 90 Berlin, St. Pauli und Schalke 04, war in der Jugend Stubenkamerad von Jürgen Klinsmann...