In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr geriet ein 36-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Mountainbike in der Pfarrstraße in Herbertingen (Landkreis Ravensburg) von der Fahrbahn ab und stürzte auf einen Holzgartenzaun.

Zeugen fanden den Mann. Ihnen bot sich ein schreckliches Bild: Der 36-Jährige lag regungslos über dem Holzzaun und war von einer spitzen Zaunlatte im Brustbereich aufgespießt worden..

36-Jähriger kam schwerverletzt ins Krankenhaus

Der Mann musste schwerverletzt von der Feuerwehr aus dem Zaun herausgeschnitten werden. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Da an der Verkehrstüchtigkeit des Radfahrers erhebliche Zweifel bestanden, wurde eine Blutentnahme veranlasst.