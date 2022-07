Am Freitag wurde Christoph Steiglechner, Wirt des bekannten Ausflugslokals „Rauschbart“ in Horb am Neckar, plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen. Der Gastronom, der gemeinsam mit Michael Singer dafür sorgte, dass sich Horb an einem der schönsten Biergärten der Bundesrepublik erfreu...