Der 82 Jahre alte Mann, der mit seinem Krankenfahrstuhl am 19. August im Waldgebiet Sandgrube in Haigerloch verunglückte, ist am Montagabend an den Folgen der bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen gestorben.

Der Senior war am späten Samstagmorgen, 19. August, gegen 10.30 Uhr, zusammen mit seinem Sohn in dem Waldgebiet Sandgrube auf Pilzsuche gegangen. Der 58-Jährige hatte den befestigen Weg verlassen und sich auf die Suche nach Pilzen gemacht. Der 82-Jährige war auf dem Forstweg zurückgeblieben.

Mann stürzt 10 Meter hohe Böschung hinunter

Wie die Polizei vermutet, müssen bei dem Senior aufgrund einer medizinischen Ursache plötzlich Kreislaufprobleme aufgetreten sein, woraufhin er ungewollt den elektrischen Krankenfahrstuhl in Bewegung gesetzt haben muss. Dieser fuhr eine zirka zehn Meter hohe Böschung hinunter.

Aufgrund des unwegsamen Geländes hatte der 82-Jährige in einer aufwendigen Rettungsaktion durch die Bergwacht gerettet und nach einer notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden müssen. Die Bergwacht hatte sich mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sechs Kräften im Einsatz befunden.

Am Dienstag, 12. September, teilte die Polizei mit, dass der 82-Jährige am Montagabend, 11. September, an den Folgen der schweren Verletzungen gestorben ist.