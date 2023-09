Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Tübingen-Derendingen.

Ein 58-jähriger Mann hatte sich kurz nach 9 Uhr vor einem in Fahrtrichtung Tübingen durchfahrenden Interregio Express auf die Gleise begeben, berichtet die Polizei.

Keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

Trotz einer Notbremsung wurde der Mann von dem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Der Zugverkehr war bis kurz nach 11 Uhr durch die erforderliche Sperrung eingeschränkt.