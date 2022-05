Ein Teppich von beschwingten Klängen liegt über dem Hechinger Marktplatz, an vielen Stehtischen prosten sich die Menschen zu, Küsschen und Umarmungen sind auch kein Tabu mehr, die Teller füllen sich mit Leckereien. In der guten Stube der Altstadt fühlte man sich an diesem Freitagabend zum erste...