Den Beamten des Polizeireviers Sigmaringen wurde am Samstag (24.06.2023) mitgeteilt, dass in Scheer eine Hauskatze mit sehr kleinem Aktionsradius angebunden war. Wie die Polizeistreife vor Ort feststellen musste, wurde die Katze von ihrer Besitzerin im Wohnzimmer an einer lediglich 1,50 Meter langen Leine angebunden. Das Tier konnte sich nicht weiter in der Wohnung bewegen.

Zwar waren für die Katze erreichbar ein Futternapf sowie eine Wasserschale aufgestellt, jedoch ist nach den bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass die Katze insgesamt zu wenig Nahrung bekommen hat.

Strafverfahren eingeleitet

Obwohl nicht festgestellt werden konnte, wie lange die Katze bereits so gehalten wurde, haben die Beamten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, da der Katze durch die nicht artgerechte Haltung sowie die Mangelernährung körperliche Leiden zugefügt wurden.

In desolatem Zustand

Das Tier zeigte einen desolaten Zustand und war ausgemergelt. Die Tierrettung Oberschwaben holte die Katze ab und kümmert sich nun um eine tierärztliche Behandlung sowie die weitere Pflege.