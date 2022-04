„In unserem Hühner-Schutznetz hängt ein Vogel – er lebt noch“, sagt der Mann, der am Samstagmorgen an der Tür klingelt. Nicht viel später machen sich Sigge Fechter und Herbert Fuchs vom Nabu Haigerloch-Rangendingen auf zum „Tatort“, einer kleinen Tierhaltung in Haigerloch-Stetten.