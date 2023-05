Die neue 100-prozentige Tochtergesellschaft „Theben Smart Energy“ verantworte in Zukunft Entwicklung, Zertifizierung und den Vertrieb von Smart-Meter-Gateways sowie zugehöriger Systemeinheiten, teilte das Haigerlocher Unternehmen mit. Bislang waren die Arbeiten rund um das Smart-Meter-Gateway „Conexa“ sowie den zugehörigen Systemeinheiten wie Steuerboxen und Mehrwertmodulen ein Geschäftsbereich der Theben AG geführt wurde.

Aufgrund des bereits spürbaren Wachstums in diesem Geschäftsfeld eröffne die Ausgründung der Theben Smart Energy neue Spielräume für die erfolgreiche Positionierung bei der digitalen Energiewende.

Unternehmen sind in unterschiedlichen Märkten unterwegs

„Die Erhöhung der unternehmerischen Flexibilität ist die Hauptmotivation für die nun umgesetzte Eigenständigkeit der Theben Smart Energy“, äußerte sich Paul Sebastian Schwenk, Vorstandsvorsitzender der Theben AG und gemeinsam mit Ruwen Konzelmann Geschäftsführer der Theben Smart Energy GmbH. Die Unternehmen seien in unterschiedlichen Märkten unterwegs. Außerdem müsse der speziellen Wachstumsdynamik der Theben Smart Energy Rechnung getragen werden können, begründete Schwenk die Entscheidung weiter.

Auf digitale Infrastruktur für Energiewende ausgerichtet

Ruwen Konzelmann, der zuvor bereits den Geschäftsbereich Smart Energy innerhalb der Theben AG geleitet hatte, ergänzte: „Mit der Gründung der Theben Smart Energy GmbH entsteht ein Unternehmen, das vollständig auf die digitale Infrastruktur für die Energiewende ausgerichtet ist. Wir werden damit die vor uns liegenden Aufgaben optimal bewältigen können“.

Unternehmen hat seinen Sitz in Haigerloch

Das Unternehmen wird seinen Sitz in Haigerloch haben und alle Kernfunktionen für die Entwicklung, Zertifizierung und den Vertrieb von Smart Meter Gateways und zugehöriger Systemeinheiten umfassen. Auch die Gerätefertigung erfolgt am Standort. Zusätzlich betreibt die Theben Smart Energy einen Entwicklungsstandort in Hamburg.

„Wir werden weiterhin verlässlicher Partner für die Digitalisierung der Energiewende sein und uns konsequent auf die Ermöglichung der Rolloutziele von mindestens 15 Millionen Smart Meter Gateways bis 2030 ausrichten.“, fasste Konzelmann die Strategie der Theben Smart Energy zusammen.