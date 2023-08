Streit um die Dolinschek GmbH in Burladingen. Eine Klage richtete sich zuletzt jedoch nicht gegen die Textilfirma, sondern gegen das Landratsamt. Ein Thema in der Sache ist offenbar auch der jetzt verlängerte Kamin des Betriebs. Dolinschek produziert seit 22 Jahren an dem Standort, der vorher zur Heim-Gruppe (ebenfalls Textil) gehörte. © Foto: Matthias Badura