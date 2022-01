Tatort Bahnhof Bisingen. Dort hat ein 67-jähriger Rentner am 22. Juli des vergangenen Jahres einer 23-jährigen Auszubildenden an der Bushaltestelle nach einem Ablenkungsmanöver („… ist das dein Bus?“) unvermittelt an den Po und die rechte Brust gefasst. So schilderte das als Zeugin geladene...