Am Aussichtspunkt auf dem Waldstreifen inmitten des Mössinger Bergrutschgebietes hat man an diesem sonnigen Donnerstagnachmittag nicht nur einen freien Blick bis zum Schwarzwald. Man darf sich als Besucher auch sicher fühlen. „Sie können sich ruhig da an die Kante stellen“, sagt Bergrutschführer Armin Dieter. „Da geht nix runter.“

Damals ging ganz schön viel runter

Damals, am Morgen und am Mittag des 12. April 1983, war das ganz anders. Da ging genau an dieser Stelle ganz schön viel runter. Nach tagelangem Dauerregen lösten sich am Hirschkopf zehn Millionen Tonnen Erde und sorgten für den gewaltigsten Bergrutsch an der Schwäbischen Alb seit mehr als 100 Jahren. In erdgeschichtlichen Dimensionen ausgedrückt: Innerhalb von vier Stunden bröckelte von der Schwäbischen Alb so viel ab wie unter normalen Umständen in 20 000 Jahren.

Seit 2006 „Nationales Geotop“

Wie es in der damals entstandenen „biologischen Nullzone“, die seit 2006 als „Nationales Geotop“ ausgezeichnet ist, heute aussieht, das durften 40 Abonnentinnen und Abonnenten der Hohenzollerischen Zeitung, der Südwest Presse Zollernalbkreis, des Metzinger-Uracher Volksblatts, der Reutlinger Nachrichten und des Alb Boten auf einer exklusiven Wandertour erleben. Armin Dieter, der Mössinger, der die Dokumentation des Bergrutschs zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, erläuterte der Gruppe überaus plastisch die Hintergründe und Folgen des einzigartigen Naturereignisses.

Auf gut gesicherten Pfaden

Auf gut gesicherten Pfaden im lichten Buchenwald lernte man Erstaunliches: vor allem, dass der Rutsch nicht etwa oben in Salmendingen an der Traufkante begann, wo sich im Laufe der Zeit die charakteristischen Felstürme lösten, sondern in der Mitte des Hanges – also da, wo Dieter die Gruppe hingeführt hatte –, am stehengebliebenen Waldstreifen auf dem Ornatenton am Übergang vom Braunen Jura (unten) zum Weißen Jura (oben). Weil der Hang von der Mitte nach unten wegrutschte, tat sich oberhalb davon ein tiefer Spalt auf, in den dann der Wald von oben nachrutschte.

Auf vielen Bildern (im Original alles fälschungssichere und deshalb beweiskräftige Dias) machte Armin Dieter sein Publikum mit den vielen originellen Bewohnern des in der anfänglichen Schotterwüste entstandenen Ökosystems vertraut: vom Dünensandläufer über den Wiedehopf und die Europäische Sumpfschildkröte bis hin zu einer pinkfarben mutierten Heuschrecke. Viele dieser seltenen Arten sind inzwischen, da junge Sträucher und Bäume nachgewachsen sind, wieder verschwunden. Nachgekommen sind dagegen der Alpenbock, ein imposanter himmelblauer Käfer, und seltene Orchideen wie der Blattlose Wiederbart.

In Millionen Jahren verschwindet die Alb

Wer mit offenen Augen durch das Gebiet ging, entdeckte leibhaftig schmucke Schmetterlinge und grazile Gräser und konnte sich über die traurige Botschaft hinwegtrösten, dass die Einzigartigkeit des Bergrutschgebietes mit zunehmendem „Nachwuchs“ verschwindet – und dass es die Schwäbischen Alb in 30 Millionen Jahren sowieso nicht mehr gibt.

Leserinnen und Leser sind begeistert

Christian Testa, Leiter Vermarktung der Südwest Presse Neckar-Alb, dankte nach zwei Stunden Armin Dieter für eine Tour, hinter der beim Bergrutschführer „ganz viel Herzblut“ stecke. Den beglückten Teilnehmern sprach er damit aus der Seele. Karin Kohle aus dem Haigerlocher Teilort Gruol fand die Führung „hochinteressant“ und nahm sich vor, eines Tages „mit den Enkeln wiederzukommen“. Ähnlich begeistert äußerten sich Gabriele und Walter Metzger aus Albstadt-Laufen. Sie staunten insbesondere über die großen Veränderungen im Gebiet: „Wir waren vor zehn, 15 Jahren schon mal hier. Der Unterschied ist echt gewaltig.“