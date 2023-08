Am Samstag kam es gegen 21.25 Uhr im Ortsteil Tieringen zu einem Verkehrsunfall. Der zunächst unbekannte Fahrer eines VW Passat mit rumänischer Zulassung befuhr die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Scheibengasse, in welche er nach links einbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Scheibengasse fahrenden VW Polo, der von einem 52 -Jährigen gefahren wurde.

Unfallgegner bleibt unverletzt

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, nach welcher der VW Polo umgeworfen wurde und auf dem Dach liegenblieb. Der 52 -Jährige Fahrer wurde vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt.

Der noch unbekannte Fahrer des VW Passat entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Da aufgrund der Beschädigungen an seinem Fahrzeug erhebliche Verletzungen und damit eine hilflose Lage bei ihm nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden nachfolgend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Polizei ermittelt Verdächtigen über Telefon

Darin waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und Mantrailerhunde eingebunden. Zwischenzeitlich war es gelungen, die Personalien des Fahrers zu ermitteln und ihn telefonisch zu erreichen, wonach er gegen 23.30 Uhr zur Unfallstelle zurückkehrte.

Da bei ihm deutliche Alkoholbeeinflussung feststellbar war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ob er die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.