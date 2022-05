Am Samstag ist es in der Zeit zwischen 22.15 und 23.15 Uhr in der Innenstadt und am Bahnhof in Sigmaringen zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit Körperverletzungsdelikten durch unterschiedliche Gruppierungen gekommen.

In der Innenstadt passierten in kurzer Folge zwei Auseinanderse...