Am Freitag um 20.20 Uhr wurde die Polizei zunächst zu einer Streitigkeit in einem Discounter in der Vorstadtstraße in Geislingen (Zollernalbkreis) gerufen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet der 34-jährige Beschuldigte im Kassenbereich mit einem weiteren Kunden in einen verbalen Disput, in dessen Verlauf der 34-Jährige den Kunden auf den Hinterkopf geschlagen haben soll.

Aggressiv und beleidigend gegenüber der Polizei

Beim Eintreffen der Polizei war der 34-Jährige gerade im Begriff, auf dem Parkplatz unbefugt die Fahrertür eines dort stehenden Pkw zu öffnen, in welchem sich eine Frau befand. Nachdem er von den Polizeibeamten angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv und beleidigte diese sofort mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Weiterhin trat er einem Polizeibeamten gegen die Brust.

Auch als er daraufhin in Gewahrsam genommen wurde, leistete er erheblichen Widerstand. Auf dem Transport zur Dienststelle versuchte er weiterhin zu treten und beleidigte die Polizeibeamten fortlaufend.

Den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam

Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungsstörungen musste er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Zwei Polizeibeamte trugen leichte Verletzungen davon, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Der 34 -Jährige sieht mehreren Strafanzeigen entgegen.