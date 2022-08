Prügelei am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr vor einer Balinger Diskothek in der Straße „Auf Bollen“: Wie die Polizei berichtet, soll eine 20-Jährige von einem noch unbekannten männlichen Täter beleidigt und zu Boden gestoßen worden sein, sodass die junge Frau kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Eine medizinische Versorgung wurde nicht in Anspruch genommen.

Nach Eintreffen von mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten die zwei Gruppen getrennt und die angespannte Lage beruhigt werden. Allerdings kam es im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zu einem tätlichen Angriff durch einen 20-Jährigen auf einen Beamten, sodass dem Tatverdächtigen vorübergehend Handschellen angelegt werden mussten.

Zwei weitere an der Auseinandersetzung beteiligte junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren kamen den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nach, weshalb auch ihnen kurzzeitig Handschellen angelegt wurden. Der 23-Jährige verweigerte darüber hinaus die Angaben seiner Personalien. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.