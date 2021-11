„Was die Nachnutzung der ehemaligen Zollern-Alb-Kaserne anbelangt, bleibt es in jeglicher Hinsicht spannend“: Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft nahm vorige Woche in seiner Haushaltsrede vor dem Gemeinderat vorweg, was sich nun konkret abzeichnet. Das Land Baden-Württemberg erwägt eine Wiederbelebung der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge.