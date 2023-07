Ja, es ist heißt an diesem Wochenende, manchmal unerträglich heiß. Doch die Hitze entschuldigt nicht alles, auch nicht das, was die Polizei vom Stausee in Rangendingen (Zolleralbkreis) meldet:

Selbstbefriedigung zwischen zwei Büschen

Am Samstag in der Mittagsstunde ist dort ein Unbekannter aufgefallen, der sich vor zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren selbst befriedigt hat. Der Täter befand sich zwischen zwei Büschen auf der Liegewiese des Stausees, die der Grosselfinger Straße zugewandt ist. Als sich die beiden Mädchen circa 20 Meter von dem Mann entfernt ins Gras setzten, begann dieser vollständig entkleidet mit seinem Penis zu hantieren.

Die Mädchen informierten umgehend die Badeaufsicht führenden DLRG-Kräfte, die den Polizei-Notruf wählten. Als der Täter dies erkannte, zog er sich an und flüchtete zunächst zu Fuß über die Treppen im Bereich des Staudamms nach oben und weiter mit dem Fahrrad über die Grosselfinger Straße ortseinwärts.

Vor Mädchen onaniert - Erste Polizeifahndung erfolglos

„Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden“, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Mann bereits des Öfteren am Stausee auffiel.

Personenbeschreibung: So sieht der Verdächtige aus

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze Haare, hochgegelte Dreadlocks, kurze blaue Jeans, graues T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen unter Telefon (07471) 98 800 zu melden.