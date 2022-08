August ist Sternschnuppenmonat, das ist bekannt. Wer am Wochenende aber in den Nachthimmel blickte, entdeckte vielleicht ein etwas anderes Schauspiel. Die Art Lichterkette, deren Punkte sich im gleichen Abstand und in der gleichen Geschwindigkeit hintereinander her bewegen und die am Samstagabend be...