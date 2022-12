Am Montag gaben die Männer vom Hechinger Stadtmarketingverein den Startschuss für die Ausbildungs- und Studienmesse „Chance“ nächstes Jahr am 31. März in der Stadthalle „Museum“ – von links: Thomas Sigg, Rainer Schenk, Rainer Weith, Michael Soukop und der für den Bereich Social Media verantwortliche Werbekaufmann Gökay Dede. © Foto: Sabine Hegele