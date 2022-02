Burladingens Stadtbrandmeister Ilija Pilic ist in schwere Fahrwasser, in schwere Kritik geraten, auch wenn die Anklagepunkte bisher dunkel bleiben. Von Seiten der Verwaltung werden ihm „diverse Vorkommnisse“ angelastet. In einer Stellungnahme des Burladinger Bürgermeisters Davide Licht heißt e...