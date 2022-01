Auch in der Zollernstadt wird mit aller Macht versucht, viele weitere Corona-Fälle möglichst zu verhindern. Die Stadtverwaltung hat am Dienstagmorgen in einem Schreiben daran erinnert, dass „für Sitzungen der kommunalen Gremien unverändert Regelungen nach Paragraf 10 Absatz 6 Corona-Verordnung“ gelten.

Für Räte und Besucher

Im Hinblick auf die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 27. Januar, „möchten wir Sie darüber informieren“. Das Schreiben ist gerichtet an die Mitglieder des Gemeinderates und an die Ortsvorsteher-Riege. Es ging ebenfalls an die HZ, weil es auch die Besucherinnen und Besucher der Sitzung betrifft.

Antrag gescheitert

Könnte die Erinnerung damit zusammenhängen: Die AfD war in der vorigen Sitzungsrunde mit einem Antrag gescheitert, dass in den Sitzungen nur Maske getragen werden muss und nur ein Schnelltest vonnöten ist. So wären Ungeimpfte bequemer reingekommen. Ein Hechinger AfD-Stadtrat ist bekennender Impfgegner. Der Antrag war vom Gremium aber abgelehnt worden.

Zertifizierte Tests!

Das gilt jetzt: Nicht immunisierten Teilnehmern von Gremiensitzungen ist der Zutritt in den Alarmstufen nur nach Vorlage eines zertifizierten Antigen- oder PCR-Test-Nachweises gestattet. Diese Regel gilt genauso für nicht immunisierte Besucher. Ergänzend weist die Stadt darauf hin, dass die Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegen darf. Das Tragen einer Maske ist verpflichtend. Für Teilnehmende gilt das Tragen von medizinischen Masken (OP-Masken) und für Besucher das Tragen einer medizinischen Maske mit dem Standard FFP2 oder KN95.

Früher zur Stelle sein

Wer am Donnerstag in den Gemeinderat will oder muss, muss einen Impfnachweis bereithalten. Wer keinen Nachweis hat, wenn er oder sie einen aktuellen und zertifizierten Antigen- oder PCE-Testnachweis zeigt. Selbsttests sind nicht zulässig, betont die Stadt. Weil kontrolliert wird, werden Teilnehmer und Besucher aufgefordert, „nach Möglichkeit“ 15 Minuten vor dem regulären Sitzungsbeginn zu kommen. Los geht es am Donnerstag im „Museum“ um 18.30 Uhr.

