War das die kürzeste Amtszeit an der Spitze des Staatlichen Schulamts Albstadt? Ziemlich sicher. Eine kürzere scheint nicht bekannt. Rekordinhaber ist der Hechinger Stefan Hipp. Der langjährige Leiter der Realschule Hechingen war Anfang März nach Albstadt gewechselt und hatte als Leitender Schulamtsdirektor die Nachfolge von Gernot Schultheiß angetreten, der nach 13 Jahren auf diesem Posten in Pension gegangen war.

Jetzt braucht die Albstädter Schulbehörde schon wieder einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Das Regierungspräsidium Tübingen hat am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es einen Wechsel in der Amtsleitung des Staatlichen Schulamts Albstadt gibt. Und das sehr flott: Stefan Hipp wird bereits zum 1. Juni zurückversetzt auf die Stelle des Schulleiters an der Realschule Hechingen.

Stefan Hipps Entschluss

Der Entschluss zu diesem reichlich spektakulären Schritt muss von Stefan Hipp selbst ausgegangen: Er habe sich entschlossen, „seine Führhungsaufgaben in der Schulverwaltung zum 1. Juni niederzulegen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Es gab Hinweise

Der Wechsel hatte sich schon vor geraumer Zeit angedeutet. Gegenüber der HZ hatte dies Stefan Hipp weder bestätigen, noch dementieren wollen. Für eine Veröffentlichung sei es aber noch nicht die Zeit, hatte er wissen lassen.

Stefan Hipp ist im Ehrenamt Hechinger Stadtrat und Ortschaftsrat in seinem Wohnort Stetten bei Hechingen. Bislang war er in Hechingen auch Geschäftsführender Schulleiter der städtischen Schulen gewesen.