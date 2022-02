Zum vierten Mal haben die Hechinger „Krugschränklefreunde“ an den Kinderkranken- und Intensivpflegedienst TinkerBell gespendet – je 1300 Euro für zwei Familien (eine aus Balingen und eine aus Hechingen), die nach komplizierten, weil viel zu frühen Mehrlingsgeburten der Hilfe bedürfen in dieser kräftezehrenden, herausfordernden Zeit.

Entgegengenommen haben die Spenden die Krankenschwester Heike Koch und die Kinderkrankenschwester Beatrix Alker – Geschäftsführerinnen und Inhaberinnen des Pflegediensts mit Sitz in Bisingen und, mit weiteren zirka 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, tätig in den Landkreisen Zollernalb, Sigmaringen, Tübingen und Reutlingen.

In der Summe haben die „Krugschränklefreunde“ mit ihrer jüngsten Spende bereits 10 000 Euro für soziale Zwecke zusammengetragen. Größtenteils resultieren die Gelder aus dem Mitgliedsbeitrag von 60 Euro pro Person und Jahr.

Standort im „Fecker“

Die Grundlage dafür geschaffen haben vor nunmehr vier Jahren Mark Fliegauf, Thorsten Spörl, Marco Söll und Jörg Weiss – indem sie ein Krugschränkle mit insgesamt 24 Fächern für je zwei Bierkrügle gebaut haben… und selbiges in der Hechinger Altstadtkneipe „Fecker“ prominent mitten im Lokal aufstellen durften. Die jüngsten Mieter sind Dekan Michael Knaus und Vikar Klaus Käfer, womit das Krugschränkle mit 48 zahlenden Mietern voll besetzt ist.

Eigener „Krugschränklewald“

Von Beginn an war klar, dass sich die Gruppierung sozial engagieren wollte – was sie seither jährlich eindrucksvoll tut. Und sie hat schon das nächste Projekt im Blick: Nach Rücksprache mit der Hechinger Forstverwaltung wurde den „Krugschränklefreunden“ die Möglichkeit eingeräumt, einen eigenen „Krugschränklewald“ zu pflanzen – irgendwo in Richtung Martinsberg, Eisweiher… Für den Kauf von Eichensetzlingen werden Mark Fliegauf, Thorsten Spörl und Co. 400 Euro in die Hand nehmen. Man darf gespannt sein!