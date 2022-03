Je nach Resonanz dürfte eine erkleckliche Summe zusammenkommen. Aber das Finanzielle ist es nicht allein, wenn am Samstag, 9. April, in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr um Spenden für die Ukrainehilfe gelaufen wird.

Zeichen setzen

Denn je nach Resonanz setzen Hechingen und die Umgebung an diesem Tag auch ein Zeichen – mit einer Großveranstaltung gegen das Elend, das die Russen am südöstlichen Zipfel Europas anrichten und damit den Weltfrieden gefährden.

Firmen spenden

Es ist also gewiss kein Spendenlauf wie so viele, die es schon gegeben hat und noch geben wird. Das liegt an den Empfängern, das liegt aber auch am nicht alltäglichen Prozedere: Während sonst bei Veranstaltungen dieser Art jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer selbst das erlaufene Geld spenden, macht dies am übernächsten Samstag die SHP-Beratergruppe: Scharf, Hafner und Partner, Steuerberater und Rechtsanwälte mit Niederlassungen in Hechingen, Balingen und Albstadt, stellen das Spendengeld aus der eigenen Kasse zur Verfügung! Mit im Boot als Sponsor ist das Rosenfelder Unternehmen Mafu Systemtechnik.

Die passenden Partner

Die Gruppe hat diese Idee ganz frisch geboren. Es muss also alles flott und bestens organisiert über die Bühne gehen. So haben sich die Finanz- und Rechtsfachleute aus dem Zollernalbkreis nach einem Partner umgeschaut, der weiß, wie’s geht, das Personal und die notwendige Infrastruktur hat. Ganz schnell kam man dabei auf den Hechinger Verein mit langer Tradition und Erfahrung, den FC Hechingen. Mit dem Weiherstadion verfügt der Fußballclub über das passende Ambiente, und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden sich nur Genüge in seinen Reihen.

Die HZ macht die Werbung

Der FC wiederum hat nach einem Partner geschaut, der ausführlich die Werbetrommel für den 9. April betätigen kann – und hat dabei ebenso geschwind die Hohenzollerische Zeitung gewählt, die Nummer 1 im Hohenzollerischen und in Hechingen.

Ganz viele sollen mitmachen

Stefan Ermantraut, einer der Macher beim FC und nun auch mit dem Projekt Spendenlauf betraut, ist von der Sache begeistert. „Je mehr mitmachen, umso besser fürs Ergebnis“, hofft er auf eine enorme Resonanz. Spannend ist es freilich schon: „Ich habe noch keine Ahnung, wie viele es sein könnten.“ Da sei am Rande vermerkt, dass die HZ alles geben wird – auf Papier bei ihren vielen Abonnentinnen und Abonnenten, im Netz bei allen weiteren Interessierten, und die es werden sollen, und selbstredend im gesamten Zollernalbkreis.

Das Ambiente stimmt

Einem Gelingen steht schon jetzt nichts mehr im Wege. Denn mit dem herrlich sanierten und neugebauten Hechinger Weiherstadion steht für einen Spendenlauf das absolut passende Drumherum zur Verfügung. Der FC wiederum sorgt als Profi für einen reibungslosen Ablauf. Sein Team regelt aber nicht nur das Sportliche, sondern steht auch in der Küche: Bewirtet wird mit dem Üblichen und Passenden: Rote Würste, Pommes und Kaffee und Kuchen.

Laufen, walken, gehen

Kommen können und sollen am Samstag, 9. April, jeder und jede, die sich zutrauen, einige Runden im Stadion drehen zu können. Und nein, man muss ganz gewiss nicht einschlägig trainiert sein. „Joggen, walken oder nur gehen. Das ist völlig egal. Hauptsache, dass man teilnimmt.“ So erklärt Stefan Ermantraut den Hechinger Spendenlauf für die Ukrainehilfe. Das Alter? Ebenso zweitrangig! Groß und Klein sind eingeladen.