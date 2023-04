Sie dürfen lachen, Sonia und Michael Zadikyah gehen nach geschäftlich erfolgreichen und arbeitsintensiven Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Aber ein ganz kleines bisschen traurig sind sie doch. Der Kontakt mit den Kunden wird ihnen fehlen. Was aus dem nun leerstehenden Ladengeschäft wird, in dem sich in die 50er-, 60er-Jahren auch einmal ein Konsum-Einkaufsmarkt befand, ist ungewiss. © Foto: Matthias Badura