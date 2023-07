„Ein Anblick, den ich nie vergessen werde.“ Das erzählt German Bieger von den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs. Bei der Instandsetzung des Soldatengrabs an der Schlattemer Kirche haben den Ortschronisten des Hechinger Stadtteils die Bilder seiner Kindheit wieder eingeholt.

In den letzten Kriegstagen, Ende April 1945, waren die Truppen der französischen Infanterie in Schlatt einmarschiert. Bei der sinnlosen Verteidigung des strategisch wichtigen Punkts am Eingang ins Killertal kam es zu einem kurzen Gefecht, bei dem zwei deutsche Soldaten ihr Leben lassen mussten.

Leichname zugedeckt

„Ich weiß noch, wie die beiden Soldaten hier am Eck der Kirche abgelegt wurden. Ihre Leichname waren zugedeckt. Für uns als Kinder war dies ein furchtbarer Anblick, der uns viele Wochen nicht mehr aus dem Kopf ging“, erinnert sich German Bieger.

Aus Schleswig-Holstein

In aller Stille wurden damals die Soldaten im Kirchgarten beerdigt. Später wurde einer von ihnen umgebettet und fand seine letzte Ruhestätte in seiner Heimat in der Nähe von Pfullingen. Der Zweite, der 19-jährige Heinrich Schlüter aus Schleswig-Holstein, ruht noch heute im Garten der Kirche in Schlatt.

Sein Grabstein wurde über die Jahre hinweg allerdings von der Witterung sehr in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem er im vergangenen Jahr nun auch noch fast umgekippt wäre, haben einige Schlattemer rund um German Bieger sich der Grabstätte angenommen.

Denkmal soll bleiben

Rolf Schuler, Fridolin Killmayer und Franz Haug haben zusammen mit German Bieger dafür gesorgt, dass dieses Denkmal nicht verschwindet: Sie reinigten den Grabstein und setzten ihn neu. „Es ist nicht nur ein Grabstein eines Soldaten, es ist ein Zeugnis der Geschichte unseres Ortes“, unterstreicht German Bieger die Bedeutung, die das Grabmal auch heute, in Zeiten von so vielen Kriegen in der Welt, hat.