Offenbar durch einen Angriff mit einem Messer getötet wurde am Freitagabend ein 28-jähriger Mann in einer Obdachlosenunterkunft in Sigmaringen.

Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilen, war die Polizei kurz nach 20.30 Uhr alarmiert worden, nachdem ein 28-j...