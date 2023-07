Polizeibeamte des Polizeireviers Tübingen haben am Freitagabend einen 42-jährigen Mann in Tübingen festgenommen, nachdem dieser zuvor am Bahnhof Mössingen ein zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt hatte.

Kurz nach 20 Uhr hatte der 42-Jährige das Mädchen im Bereich der Eisenbahnstraße angesprochen und es laut Polizeibericht mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt. Gleichzeitig nahm er laut Polizei in angezogenem Zustand sexuelle Handlungen an sich vor.

Der Mann ist bekannt

Aufgrund der durch das Mädchen abgegebenen Personenbeschreibung hat die Polizei den polizeibekannten 42-Jährigen etwa eine Stunde später in der Tübinger Innenstadt entdeckt und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen.