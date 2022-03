Den ersten Ermittlungen zufolge könnte Selbstentzündung möglicherweise die Ursache für den Brand in der Papierhalle eines Entsorgungsbetriebes in der Straße Unter dem Malesfelsen im Stadtteil Ebingen am Montagabend gewesen sein.

Feuer schnell unter Kontrolle

Wie die Polizei mitteilt, löste gegen 18.50 Uhr die automatische Brandmelde- und Sprinkleranlage aus, nachdem in der Halle ein Papierhaufen in Brand geraten war. Dank dem raschen Eingreifen der firmeneigenen Feuerwehr und der alarmierten Feuerwehr Albstadt konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.