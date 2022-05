Hatte der einzige Mord, der sich in jüngerer Vergangenheit in Hechingen ereignete, doch einen Mafia-Hintergrund? Einer der drei Italiener, denen 2017 am Hechinger Landgericht wegen des tödlichen Schusses auf den 22-jährigen Kurden Umut K. der Prozess gemacht wurde, gehörte jedenfalls einem Droge...