Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 45-Jähriger mit einem 7,5-Tonner-Kühllastwagen, Modell Mercedes Ateco, auf der L424 von Aistaig Richtung Sulz unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Weiden auf Höhe der dortigen Schrebergärten streifte der Lastwagenfahrer einen 21 Jahre jungen Mann, der mit seinem beleuchteten Fahrrad am rechten Straßenrand in die gleiche Richtung fuhr. Der Aufprall schleuderte den Radfahrer in die rechtsseitige Böschung, wo er schwerstverletzt liegen blieb. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Unfallstelle vier Stunden voll gesperrt

Zur Klärung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Rottweil einen Sachverständigen. Während der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle für etwa vier Stunden vollständig gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr Sulz, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Rottweil unterstützten die Maßnahmen am Unfallort. Den Sachschaden an Fahrrad und Lastwagen schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.