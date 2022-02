Ein 73-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 13.25 Uhr mit seinem Mercedes GLE die Landesstraße 385 von Dettingen herkommend und wollte an der Einmündung mit der L 389 nach links in Richtung Hirrlingen abbiegen.

Kollision im Einmündungsbereich

Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus dieser Richtung h...