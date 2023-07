Ein 23-Jähriger war mit einem BMW M340 mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur der A81 aus Stuttgart Richtung Süden unterwegs.

Ungebremst aufgefahren

Im Bereich der Talbrücke kollidierte der junge Mann beinahe ungebremst mit dem vor ihm fahrenden Fiat-Transporter eines 41-Jährigen. Aufgrund des Zusammenstoßes verlor der Transporterfahrer die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach auf der Brücke die Mittelschutzplanke und kam auf dem rechten Streifen der Gegenfahrspur zum Stehen.

Der 41-jährige Fahrer und sein 35 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die vier Insassen des BMW im Alter zwischen 18 und 25 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt.

Autobahn vier Stunden gesperrt

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 40000 Euro am BMW und ungefähr 30000 Euro am Fiat. Abschleppdienste kümmerten sich um die erheblich beschädigten Fahrzeuge.

Die Autobahn war für die Unfallaufnahme und die umfangreichen Reinigungsarbeiten für vier Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei in Zimmern nun Zeugen, die die Fahrweise des Fahrers des blauen BMW M340 vor dem Unfall auf der A 81 beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741/348790 zu melden.