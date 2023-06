Wie die Polizei mitteilt, hatte ein betrunkener 46-jähriger Mann am Sonntagabend seine Wohnung verlassen und gegenüber Angehörigen Selbstmord angedroht. Zudem kündigte er an, mit seiner Pistole auf Polizisten zu schießen, falls diese einschreiten würden.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen in entsprechender Schutzausstattung rückten aus und fanden den Mann gegen 21 Uhr auf dem Gelände des Schulzentrums in der Goethestraße in Mössingen. Andere Personen waren nicht in der Nähe. Die Polizisten forderten den Mann auf, seine Schusswaffe wegzulegen.

46-Jähriger und Polizisten geben Schüsse in die Luft ab

Dem kam der 46-Jährige aber nicht nach. Stattdessen drohte er erneut damit, auf die Einsatzkräfte zu schießen und schoss zweimal in die Luft. Die Polizisten gaben ihrerseits mehrere Warnschüsse ab, bis der Mann seine Waffe auf den Boden legte. Daraufhin konnten die Einsatzkräfte ihn ergreifen und widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole des 46-Jährigen lediglich um eine Schreckschusswaffe handelte. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung.