Zielgerichtet steuert Regina Heneka den Gemeinderatssaal an. Barocke Gemälde, hohe Stuckdecken, eine u-förmig angerichtete Sitzordnung mit Mikrofonen – Heneka deutet auf einen der vorderen Plätze: „Da sitze ich immer.“ Sie zieht den Stuhl zurück, setzt sie sich, lächelt und fängt an zu erzählen.

Heneka ist ehrenamtlich als Schöffin am Amtsgericht in Hechingen tätig. Es ist ihr zweites Ehrenamt, denn sie ist gleichzeitig auch Mitglied im Gemeinderat. Für die CDU-Fraktion ist sie auch ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreterin. Mitglied der Partei ist sie nicht. „Ich finde es spannend, dass ich so unterschiedliche Sachen machen kann“, sagt sie dazu. „Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben.“ Heneka hat Forstwirtschaft studiert, trägt einen Doktortitel in ihrem Fachbereich. Dann hat sie als Dozentin an der Hochschule Rottenburg gearbeitet. Aufgrund der drei Kinder ist sie irgendwann aus ihrem Beruf ausgestiegen. Ein voller Wiedereinstieg in die akademische Laufbahn war aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung und bürokratischen Hürden schwierig. Jetzt hat sie mehr Zeit zur Verfügung als es Vollzeit-Beschäftigte haben. „Ich will damit etwas Sinnvolles tun“, betont sie.

Unbefangenheit wichtig, aber nicht immer einfach

2019 ist sie zur Schöffin gewählt worden. „Eigentlich sollst du nur zuhören“, erzählt Heneka. „Du gehst da ganz unbeleckt hin, man hat nur seinen gesunden Menschenverstand und hört sich das unvoreingenommen an. Man hat kein Vorwissen.“ Fragen stellen dürfen Schöffen auch. Denn es ist wichtig, dass sich die Schöffen ein gutes Bild über den Angeklagten und die Situation machen. Ihre Stimmen zählen nämlich gleich viel wie die des Richters. Im Zweifelsfall könnten diese daher sogar den Richter überstimmen. Im Amtsgericht entscheiden zwei Schöffen mit dem Richter zusammen. „Das kam aber noch nie vor“, erzählt Heneka.

Einmal im Jahr bekommt sie eine Liste mit zwölf Gerichtsterminen zugeschickt. Offiziell bekommt sie dann als Schöffin noch eine Ladung zu diesen Terminen. Diese muss man bestätigen, sonst findet die Sitzung nicht statt. Über den Postweg bekommt man nur das Datum, die Uhrzeit und den Namen der angeklagten Person mitgeteilt. Um was in dem Fall geht, steht nicht dabei, das erfährt die Schöffin erst vor Ort. Bei einer Bekanntheit mit dem Angeklagten muss diese dem Gericht mitgeteilt werden, da die Schöffin in solchen Fällen als befangen gilt.

Richter als Leitkonstante

Die 60-Jährige zieht viel Sicherheit aus dem Vertrauensverhältnis zwischen Richter und Schöffen: „Der Richter führt einen da durch. Es ist richtiges Teamwork.“ In der Regel mache der Richter einen Vorschlag bei der Urteilsfindung. Zu dritt wird dieser Vorschlag dann diskutiert. „Man ist nicht alleine in der Urteilsfindung“, betont Heneka. „Es ist kein Vorschlag der Strafe seitens der Schöffen nötig.“ Schöffen müssen nicht in „schuldig“ und „unschuldig“ denken, sondern eher in Nuancen in der Straffindung. Wie hart soll die Strafe sein? Das vermeide Überforderung. Besonders beeindruckend sei es, wenn der Richter zeigt, dass er Angst vor einer Eskalation habe. Beispielsweise seien Reichsbürger im Zollernalbkreis ein großes Thema. „Da sind alle unsicher, wie krawallig das werden wird“, erzählt Heneka. „Wenn der Richter dann nicht so lässig ist und Justizangestellte als Sicherheitspersonal hinzuruft, denke ich mir auch so ‚Ok‘. Und dann steht da ein total friedlicher, aber verzweifelter Mensch vor dir. Das macht betroffen.“

„Ich habe gerne mein Gewissen als letzte Instanz und nicht das Amt oder die Partei.“

Am Hechinger Amtsgericht sind jedoch die meisten Fälle (ungefähr 80 Prozent) Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Manchmal komme man da schon ins Nachdenken. „Du siehst oft Gestalten, die tun dir dann einfach nur leid“, erzählt die Schöffin. Gleichzeitig stehe aber auch die Frage im Raum, ob man dem Angeklagten wirklich glauben könne. „Braucht er beispielsweise das Marihuana aus medizinischen Gründen oder ist er ein Drogendealer?“, fragt Heneka und wirkt nachdenklich bei der Erinnerung. Oft gebe es jedoch auch Fälle, wo sie sich fragt, ob sie den Aufwand des Gerichts wirklich wert sind. „Muss man wirklich all diese kleinen Kiffer verhaften?“, fragt die 60-Jährige und lacht. Dann wird sie wieder ernst: „Der Weg geht aber oft bergab. Vor allem, wenn kein Elternteil da sitzt, frage ich mich schon: ‚Meine Güte, was passiert da gerade mit dir?‘“ Doch als Schöffin darf das Gefühl keine Rolle spielen – weder Mitgefühl noch Misstrauen. „Das muss man sich schon immer wieder in Erinnerung rufen. Man muss objektiv sein und sich nicht hinreißen lassen“, erzählt die 60-Jährige. „Ich habe gerne mein Gewissen als letzte Instanz und nicht das Amt oder die Partei.“

Dabei helfen auch immer die Zwiegespräche mit dem anderen Schöffen und dem Richter. „Die holen einen da auch aus der Verirrung zurück. Vor allem ein Richter mit Erfahrung, der über der Sache steht, kann das.“

Misshandlungen, Drogenmissbrauch, Kinderpornografie-Fälle

Besonders der Fall einer jungen Frau ist der 60-Jährigen in Erinnerung geblieben, die selbst drei Töchter zwischen Ende 20 und Anfang 30 hat. „Die junge Frau hat geschildert, wie sie misshandelt wurde, unter anderem in einer Badewanne. Wenn ich jetzt vor meiner Badewanne stehe, muss ich oft an sie denken“, erzählt Heneka. Ihre Stimme wird bei der Erinnerung leiser. „Solche Fälle nehmen dir die Illusion der heilen Welt auf dem Land. Es kann hinter jedem Fenster einer wohnen, der Kinderpornos schaut oder seine Frau verprügelt.“

Henekas Blick für das Unrecht in der Welt hat sich geschärft. Man dürfe kein ängstlicher Mensch sein, um Schöffin zu sein. Für manche könne das schon belastend sein. Heneka helfen dann Gespräche mit anderen Schöffen und dem Richter. Und der eigene Versuch, marginal etwas gegen das Unrecht zu tun.

Am Ende des Termins steht sie auf, schiebt den Stuhl wieder an Ort und Stelle. Vor dem Rathaus verabschiedet sie sich, wo gerade ein Hochzeitsempfang stattfindet. Ein Bekannter grüßt sie fröhlich, Heneka lacht zurück und schlendert zu ihrem Auto.